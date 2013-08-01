Комплекс бывшего объединения Ростовуголь

Большая Садовая, 69

Этот трехкорпусный комплекс многоэтажных зданий появился в середине 1950-х годов на том месте, где с начала 1910-х располагался дом-дворец Мелконовых-Езековых, купеческой фамилии, весьма известной в Ростове-на-Дону и его соседке - Нахичевани-на-Дону. Владелец дома Гавриил Мелконов-Езеков своей деятельностью заслужил в народе звание "шерстяного короля".

Его дом, перестроенный в начале ХХ века в стиле модерн (неокл ассическое направление), считался вторым в Ростове по пышности убранства после городской думы.

Силуанов Антон Германович 12 апреля 1963 С 2011 года Министр финансов Российской Федерации С января 2013 года - декан финансово-экономического факультета Финансового университета

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С приходом советской власти здание попало в распоряжение местных властей, что не помешало продолжить работу кинотеатру "Колизей", расположенному на первом этаже. Именно в его зале и выступал приехавший в Ростов в начале 1920-х годов Сергей Есенин. С 1935 года в доме расположился Азово-

После Великой Отечественной войны на месте разрушенных домов этого квартала появился комплекс новых зданий (архитектор Владимир Григор), предназначенный поначалу для Ростовугля. Но этому объединению достались квартиры лишь в восточном и западном корпусах (часть их отошла местным властям). В центральном корпусе расположился Ростовский совнархоз (далее - горисполком). Сегодня здесь работает аппарат полпредства президента РФ в ЮФО

а первом этаже западного корпуса с 1953 года до начала 2000-х работал кинотеатр "Буревестник", один из популярнейших кинотеатров Ростова.

По

сле Великой Отечественной войны на месте разрушенных домов этого квартала появился комплекс новых зданий (архитектор Владимир Григор), предназначенный поначалу для Ростовугля. Но этому объединению достались квартиры лишь в восточном и западном корпусах (часть их отошла местным властям). В центральном корпусе расположился Ростовский совнархоз (далее - горисполком). Сегодня здесь работает аппарат полпредства президента РФ в ЮФО.