В Подмосковье мужчина расчленил пасынка

Подмосковные следователи раскрыли жестокое убийство 34-летнего жителя Орехово-Зуево, совершенное прошлым летом.

По версии следствия, преступление было совершено из-за бытового конфликта. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, 5 июля обвиняемый поссорился с сыном своей жены от первого брака. Обвиняемый сильно избил пасынка, а потом задушил. Чтобы избавиться от тела, преступник расчленил его. Впоследствии одну часть останков житель Подмосковья выбросил в Клязьму, а другую закопал в лесном массиве и сжег. Орудие преступления подозреваемый утопил, когда шел по мосту через реку.

Следователям удалось собрать доказательства и выяснить, где находился предполагаемый убийца. Его задержали сотрудники ГУ МВД области вместе с коллегами из Орехово-Зуево. Против мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ - "Убийство", на время следствия его заключили под стражу.