На Камчатке пьяный водитель устроил ДТП с семью автомобилями

На 18-м километре камчатской трассы Морпорт - Аэропорт нетрезвый водитель устроил ДТП, участниками которого стали шесть легковых автомобилей и бензовоз. Об этом сообщила пресс-служба краевого УМВД.

Виновником аварии является 33-летний водитель автомобиля Nissan Primera. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и был лишен водительских прав. Он не справился с управлением, машина вылетела на встречную полосу, столкнулась с Toyota Corolla, которая в свою очередь врезалась в груженый бензовоз. Потом они "собрали" еще четыре двигавшихся по трассе автомобиля, рассказали в ведомстве.

В ДТП пострадали женщина и мужчина, которые госпитализированы в Елизовскую районную больницу. Их жизням ничего не угрожает.

Разлива топлива из бензовоза не было. По факту аварии полиция проводит проверку.