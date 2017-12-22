В приморском поселке снят введенный из-за плохой воды режим ЧС

В поселке Славянка Хасанского района Приморья снят режим чрезвычайной ситуации местного уровня, который был объявлен из-за неудовлетворительного качества воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По данным краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам, после проведения аварийно-восстановительных работ вода в поселковой сети пришла в норму.

"На основании проб, отобранных 19 и 20 декабря из водопровода, качество воды признано соответствующим нормам", - говорится в сообщении.

Основной причиной загрязнения воды специалисты назвали старые сети и избыточное давление при запуске водопровода после установки нового насоса и задвижек.

Во время действия режима ЧС питьевую воду к домам подвозили автоцистернами.

Краевые власти пообещали, что жителям Славянки сделают перерасчет платежей за некачественную воду.