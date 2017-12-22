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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело новосибирца, заступившегося за молодую пару, передано в суд

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Новосибирске закончено расследование дела о нанесении тяжкого вреда здоровью по неосторожности в отношении 30-летнего бизнесмена, заступившегося на улице за молодую пару.

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Как рассказала "РГ" представитель областного ГУ МВД Наталья Суковатова, изначально дело было возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, но в ходе следствия переквалифицировано в сторону "смягчения" предусматриваемых законом санкций. Сейчас обвиняемому грозит максимальное наказание в виде шести месяцев ареста, вместо вероятно ожидавших его восьми лет заключения.

Как установил следователь центрального отдела полиции Новосибирска, мужчина вмешался в конфликт, произошедший 16 мая на Площади Ленина. Сидя за рулем припаркованного автомобиля, он увидел, как двое нетрезвых приятелей пристают к молодой паре с явно недобрыми намерениями.

Как отметил старший помощник прокурора области Дмитрий Лямкин, ранее ни с кем из участников конфликта обвиняемый знаком не был. Однако, решив не отсиживаться в машине, он подошел к нарушителям спокойствия и, не особо разбираясь, ударил одного из "хулиганов" кулаком в область головы.

- От полученного удара 35-летний мужчина потерял равновесие, упал на спину, ударившись головой об асфальт, и потерял сознание. В результате он получил открытую черепно-мозговую травму и иные сопутствующие телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью, - поясняет Дмитрий Лямкин.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
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С чувством выполненного долга, заступник вернулся в машину и уехал, даже не подозревая, что его геройский поступок может обернуться уголовным делом. О том, что он объявлен в розыск, молодой бизнесмен узнал спустя несколько дней и сам явился в полицейский участок с повинной. Свою вину он и сейчас признает полностью.

Вот только та самая молодая пара, за которую вступился обвиняемый, так и не откликнулась на призывы объявиться и выступить в суде в качестве свидетелей. Полицейским так и не удалось установить личности парня и девушки. Теперь, уже без их показаний, которые вероятно позволили бы пролить свет на все обстоятельства произошедшего, дело по существу рассмотрит Центральный районный суд Новосибирска.

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