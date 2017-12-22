На Кубани в ДТП с маршруткой погибли женщина и ребенок

В пятницу в Курганинском районе Кубани произошла авария с участием маршрутного такси, в результате которой погибли женщина и ребенок.

Информация о ДТП на 108-м километре автодороги Усть-Лабинск - Лабинск - Упорная поступила в дежурную часть отдела МВД России по Курганинскому району в 13 часов.

- По предварительным данным, мужчина 1971 года рождения, находясь за рулем автомобиля "Газель", не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, а затем машина опрокинулась в кювет. В момент происшествия в салоне находились восемь пассажиров. В результате на месте ДТП от полученных травм скончалась женщина. С места аварии в лечебное учреждение были доставлены три женщины и четырехлетняя девочка, которая скончалась в больнице, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Сейчас на месте происшествия продолжают работать сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела