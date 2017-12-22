Под Краснодаром столкнулись девять машин

В пятницу утром на трассе между краснодарскими поселками Лорис и Знаменский с разницей в несколько минут произошло сразу четыре дорожно-транспортных происшествия, участниками которых стали девять машин.

- Около 09:20 столкнулись легковая иномарка, "Газель" и грузовой автомобиль. Они двигали в попутном направлении. От удара большегруз развернуло на несколько полос движения. С разницей в несколько минут недалеко от места происшествия произошло еще три ДТП с участием легковых автомобилей, - рассказали в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - За медицинской помощью никто не обращался.

На месте работают сотрудники полиции. По предварительным данным, причиной столкновений стало несоответствие выбранной скорости конкретным погодным условиям. Еще ночью в городе выпал снег, к тому же утром был туман.