В Волгодонске 13-тонный противовес парогенератора раздавил рабочего

В Ростовской области сотрудники Следственного комитета России устанавливают обстоятельства гибели 56-летнего рабочего одного из предприятий города Волгодонска.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления СК России, трагедия произошла во время работ по зачистке парогенератора. На сотрудника предприятия упал комплект упал комплект груза противовеса для оборудования массой 12,7 тонны. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

По факту ЧП проводится доследственная проверка. Следователь провел осмотр места происшествия, назначено проведение инженерно-технических экспертиз.