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22.12.2017 09:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске парня заподозрили в убийстве двухлетнего племянника

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, находившегося в заведомо беспомощном состоянии. По версии следствия, ребенка из-за плача задушил 18-летний родной дядя, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.

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- По версии следствия, 18-летний подозреваемый днем 20 декабря 2017 года находился в квартире своей сестры в одном из домов Металлургического района Челябинска, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Женщина ушла в детский сад за пятилетним сыном, оставив под его присмотром двухлетнего малыша. Когда мальчик начал плакать, подросток задушил его, перекрыв доступ воздуха одеялом.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста. За убийство малолетнего ребенка юноше грозит наказание на срок до 20 лет лишения свободы и вплоть до пожизненного заключения.

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