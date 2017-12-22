На Урале поход за минералкой закончился для полицейского спецоперацией

Сотрудник тавдинского ОВД задержал рецидивиста, когда пошел в магазин за водой. Это произошло накануне в одном из торговых центров в Екатеринбурге.

Как рассказал пресс-атташе главка МВД Свердловской области Валерий Горелых старший лейтенант Андрей Баутов в тот день был на лечении в ведомственном госпитале и в магазин пошел за минералкой. Там среди покупателей он увидел ранее судимого гражданина, который находился в розыске.

"Мужчина тоже заметил сыщика (тот раньше доставлял его в суд), разбил бутылку пива и попытался поранить себя, чтобы попасть в больницу, а не в камеру. Потом он оторвал от пола столбик ограждения, разбил им стекло и убежал на улицу, где начал колотить лобовые стекла стоявших на светофоре машин", - рассказал полковник Горелых.

Бросившийся в погоню полицейский догнал нарушителя, скрутил его и передал наряду территориального ОВД. Сейчас беглец находится в СИЗО Ирбита и дожидается суда.