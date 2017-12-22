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22.12.2017 12:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Покусавшему полицейского уральцу дали четыре года колонии

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Суд города Трехгорного в Челябинской области вынес приговор 21-летнему местному жителю, покусавшему полицейского. Агрессивного автомобилиста признали виновным в применении насилия к представителю власти, сообщили в пятницу в прокуратуре региона.

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- Суд установил, что в июле 2017 года обвиняемый, находясь в медицинском учреждении, куда его доставили для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, из мести сотрудникам полиции укусил за лицо одного из сопровождавших его инспекторов, - сообщила представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева. - А затем, уже в здании отдела полиции, вновь укусил за руку того же сотрудника полиции, причинив последнему телесные повреждения в виде ссадин и физическую боль.

Суд учел, что в период совершения преступления обвиняемый уже имел условный срок за кражу и незаконное хранение наркотиков. А потому по требованию гособвинения заменил его реальным наказанием в исправительной колонии строгого режима, назначив по совокупности совершенных преступлений четыре года лишения свободы, отметили в прокуратуре.

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