Покусавшему полицейского уральцу дали четыре года колонии

Суд города Трехгорного в Челябинской области вынес приговор 21-летнему местному жителю, покусавшему полицейского. Агрессивного автомобилиста признали виновным в применении насилия к представителю власти, сообщили в пятницу в прокуратуре региона.

- Суд установил, что в июле 2017 года обвиняемый, находясь в медицинском учреждении, куда его доставили для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, из мести сотрудникам полиции укусил за лицо одного из сопровождавших его инспекторов, - сообщила представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева. - А затем, уже в здании отдела полиции, вновь укусил за руку того же сотрудника полиции, причинив последнему телесные повреждения в виде ссадин и физическую боль.

Суд учел, что в период совершения преступления обвиняемый уже имел условный срок за кражу и незаконное хранение наркотиков. А потому по требованию гособвинения заменил его реальным наказанием в исправительной колонии строгого режима, назначив по совокупности совершенных преступлений четыре года лишения свободы, отметили в прокуратуре.