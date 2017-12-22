В Екатеринбурге застройщик осужден за аферу на 149 миллионов

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал местного бизнесмена-застройщика виновным в незаконном предпринимательстве и отмывании денег. По данным полиции, он обманул покупателей жилья на сумму около 149 миллионов рублей.

Как рассказал официальный представитель главка МВД Свердловской области Валерий Горелых, предприниматель покупал земельные участки, предназначенные под индивидуальную застройку, и в обход законодательства возводил на них многоквартирные дома. Кроме того, он привлекал сбережения частных лиц для строительства жилья в кварталах улиц Стачек - Фрезеровщиков - Старых Большевиков - Войкова; Ломоносова - Ярославской - Новаторов.

"После того как суд вынес решение о сносе пяти домов, фигурант продал помещения в них, заключив договоры денежных процентных займов. Часть средств он, по сведениям следствия, легализовал, купив жилье и землю в Екатеринбурге", - говорит полковник Горелых.

В феврале 2017 года суд приговорил строителя к шести годам за мошенничество и один факт отмывания денег, сейчас бизнесмен признан виновным в совершении еще трех преступлений (171 УК РФ - незаконное предпринимательство, 174.1 УК РФ - легализация денежных средств, два эпизода). Общий срок тюремного заключения составил 6 лет и 6 месяцев в колонии общего режима.

Между тем

ГСУ МВД Свердловской области расследует дело о мошенничестве с долевым строительством жилого комплекса в границах улиц Авиаторов-Ракетная-Спутников в Екатеринбурге. По данным управления, 386 граждан в период с 2013 по 2016 год вложили деньги в проект, но квартир так и не дождались.