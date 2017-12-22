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22.12.2017 10:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге застройщик осужден за аферу на 149 миллионов

Текст: Татьяна Воробьева

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал местного бизнесмена-застройщика виновным в незаконном предпринимательстве и отмывании денег. По данным полиции, он обманул покупателей жилья на сумму около 149 миллионов рублей.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
В Екатеринбурге мошенники нажились на перепродаже земли под ИЖС

Как рассказал официальный представитель главка МВД Свердловской области Валерий Горелых, предприниматель покупал земельные участки, предназначенные под индивидуальную застройку, и в обход законодательства возводил на них многоквартирные дома. Кроме того, он привлекал сбережения частных лиц для строительства жилья в кварталах улиц Стачек - Фрезеровщиков - Старых Большевиков - Войкова; Ломоносова - Ярославской - Новаторов.

"После того как суд вынес решение о сносе пяти домов, фигурант продал помещения в них, заключив договоры денежных процентных займов. Часть средств он, по сведениям следствия, легализовал, купив жилье и землю в Екатеринбурге", - говорит полковник Горелых.

В феврале 2017 года суд приговорил строителя к шести годам за мошенничество и один факт отмывания денег, сейчас бизнесмен признан виновным в совершении еще трех преступлений (171 УК РФ - незаконное предпринимательство, 174.1 УК РФ - легализация денежных средств, два эпизода). Общий срок тюремного заключения составил 6 лет и 6 месяцев в колонии общего режима.

Между тем

ГСУ МВД Свердловской области расследует дело о мошенничестве с долевым строительством жилого комплекса в границах улиц Авиаторов-Ракетная-Спутников в Екатеринбурге. По данным управления, 386 граждан в период с 2013 по 2016 год вложили деньги в проект, но квартир так и не дождались.

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