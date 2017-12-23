В Новосибирске сняли с рейса пьяную пассажирку

В новосибирском аэропорту Толмачево полицейские задержали женщину, находившуюся в нетрезвом состоянии. По информации ТАСС, пассажирка устроила дебош на борту самолета.

В дежурной части линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево уточнили: от представителя авиакомпании поступило сообщение о том, что пассажирка воздушного судна, следующего по маршруту Екатеринбург - Новосибирск - Хабаровск, неадекватно себя ведет.

"Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроила перепалку с проводниками, "размахивала руками и громко выражалась нецензурной бранью", - сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Прибывшие к борту полицейские задержали нарушительницу порядка, в отношении нее составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".