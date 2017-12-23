В Волгоградской области при пожаре погибли три человека

В Ленинском районе Волгоградской области пожар унес жизни трех человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По информации ведомства, 23 декабря около семи часов утра на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Ленинском районе Волгоградской области. В поселке Заплавное на улице Федотовых горела крыша дома. Огнем оказалось охвачено около 16 квадратных метров кровли.

Спасатели прибыли к месту пожара очень оперативно и уже в начале восьмого утра горение ликвидировали. Но несмотря на это, жертвами пожара стали три человека. Сейчас их личности устанавливают. Предварительно причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация печи. Точную причину должны будут установить сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые сейчас работают на месте трагедии.

Кстати, за минувшие сутки сотрудники регионального управления 10 раз выезжали на тушение пожаров.