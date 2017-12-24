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24.12.2017 22:45
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

К идальго не ходи

"Дон Кихот" Йохана Кобборга в Театре балета им. Леонида Якобсона
Текст: Лейла Гучмазова
Российская газета - Федеральный выпуск №7458 (292)
"Дон Кихот" - всегдашняя радость балетомана: испортить его трудно, развеселить зал легко. C 1869 года балет напичкан вставными номерами и вольными сценами, так что любая корректура концепций смотрится бесшовно, будто всегда тут и была. Нового "Дон Кихота" поставил Йохан Кобборг, приглашенный в петербургский Театр балета имени Леонида Якобсона, 45-летний носитель языка знаменитой датской школы, экс-звезда Королевского балета Ковент Гарден, всегда охотно танцевавший в России, ставить начавший лет десять назад - вспомните его чудную "Сильфиду" в Большом 2008 года. Сейчас этот хорошо воспитанный человек решил похулиганить с классикой, и "Дон Кихот" у него получился не без вопросов, но очень славный - живой, немузейный и со своим норовом.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Кобборг внятно прописал характеры - так же Ковент Гарден трактует "Лебединое озеро". Любимая ТЮЗами рамка: в первой сцене Сервантес наблюдает за сердечными делами своих слуг, затем превращается в Дон Кихота, а все остальные - в Санчо Пансу, Китри, Базиля... Дальше как заведено: папаша Китри хочет отдать дочь за богатого недотепу Гамаша, но влюбленная парочка добивается счастья. Кобборг не тронул классические части и деликатно расставил акценты в знакомом до оскомины гран-па, а уж на доступных постановщику сценах разыгрался по полной. Все пляски народа на площади наконец лишились масляной русской испанщины - танцы простолюдинов и променад зажиточных горожан по лексике разные. Вместо надрывной "цыганочки" в таборе, куда сбежали влюбленные, - продуманная мизансцена, где мужчины задирают Китри (Кобборг смеялся, что возрастной ценз спектакля 6+ диктует скромность), и только появление тирана-папаши заставляет всех быть заодно.

Пляски народа  на площади  наконец лишились масляной русской испанщины

Кобборг мыслит танцем как прекрасный танцовщик и логичен как наследник датской школы. Он подарил лав стори тореадору Эспаде и Уличной танцовщице, раз уж они от века соревнуются в танце, и обделенному женским вниманием Санчо Пансе, раз уж его щипают девчонки. Сцена сна Дон Кихота подсвечена мягким юмором: неземные создания кордебалета одеты в платья пейзанок, возвышенные до пачек, - что логично, если рыцарь видит в дочери трактирщика Прекрасную даму. Художник Жером Каплан ("Утраченные иллюзии" Алексея Ратманского в Большом), вдохновленный гравюрами к "Дон Кихоту" Гюстава Доре сделал спектакль стильным и не по-балетному культурным. Фантастического Базиля-Кимина Кима Театр Якобсона выписал из Мариинки. Хороша своя дебютантка Китри, София Матюшенская. Прекрасен рыжий недотепа Гамаш, Тасман Девидс, первый новозеландский выпускник Вагановской академии - упоительно смешной. Подкачал только оркестр, совершенно невозможный в Санкт-Петербурге. Впрочем, Театр Якобсона - труппа бездомная, с кучей забот кочевой жизни. Но людей на постановки приглашает правильных.

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