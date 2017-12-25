Бюджет ООН на два года составит 5,4 миллиарда долларов

Генеральная Ассамблея ООН приняла бюджет всемирной организации на ближайшие два года. Он, как передает РИА Новости, составит 5,395 миллиарда долларов.

Регулярный бюджет ООН формируется за счет взносов 193 государств-членов. Платежи зависят от платежеспособности страны. Наибольшая доля традиционно приходится на США, которые снова внесут 22 процента от указанной суммы.

В числе лидеров по финансированию ООН также Япония и Китай - 9,6 процента и 7,9 процента соответственно. На РФ приходится около 3 процентов бюджета организации.