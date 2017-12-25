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25.12.2017 04:07
Рубрика: В мире

Бюджет ООН на два года составит 5,4 миллиарда долларов

Генеральная Ассамблея ООН приняла бюджет всемирной организации на ближайшие два года. Он, как передает РИА Новости, составит 5,395 миллиарда долларов.

Гватемала вслед за США перенесет посольство в Израиле в Иерусалим

Регулярный бюджет ООН формируется за счет взносов 193 государств-членов. Платежи зависят от платежеспособности страны. Наибольшая доля традиционно приходится на США, которые снова внесут 22 процента от указанной суммы.

В числе лидеров по финансированию ООН также Япония и Китай - 9,6 процента и 7,9 процента соответственно. На РФ приходится около 3 процентов бюджета организации.

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