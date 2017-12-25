Выборы в Ливии состоятся до 30 сентября 2018 года

Выборы президента Ливии и депутатов парламента состоятся до 30 сентября следующего года. Об этом, как передает ТАСС, заявил председатель Национальной избирательной комиссии страны Имад ас-Сайех.

По его словам, процесс регистрации избирателей "идет нормально". "Около одного миллиона избирателей уже зарегистрировано, их число продолжает увеличиваться", - отметил глава избиркома.

Ранее спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе предложил план урегулирования политического кризиса в стране, который предусматривает проведение выборов в 2018 году.