МИД посоветовал туристам избегать митингов в Каталонии

В Барселоне существует опасность стычек манифестантов и полиции после прошедших на днях выборов. Об этом заявили в ситуационно-кризисном центре МИД РФ (ДСКЦ).

Дипломаты рекомендуют россиянам, которые окажутся в эти дни в Барселоне, избегать скоплений людей.

Как сказано в сообщении ДСКЦ, опубликованном в Twitter, "в ближайшее время не исключено продолжение демонстраций в городе Барселона по итогам внеочередных региональных выборов в Каталонии; возможны столкновения с полицией".

Одновременно Ростуризм заявил, что на острове Фуэртевентура - одном из Канарского архипелага - обнаружены комары, переносящие геммарогические лихорадки Денге и Зика, а также - желтую лихорадку. В связи с этим российское туристическое ведомство просит россиян помнить об опасности.