После бойкота Япония возобновит финансирование ЮНЕСКО

Спустя год Япония решила возобновить финансирование Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры. В ближайшие дни на счет ЮНЕСКО поступят 35 миллионов долларов. Это приличная сумма, подчеркивает телеканал NHK.

Напомним, в 2015 году по предложению Китая в список программы по защите всемирного документального наследия были включены архивные материалы о массовых расправах, устроенных японской армией в 1937 году после штурма Нанкина.

По мнению Токио, представленные Пекином документы искажают историю и "основаны на односторонних суждениях".

Как отмечает ТАСС, шесть лет назад финансировать ЮНЕСКО отказались США, Канада, Израиль и ряд других стран в знак протеста против принятия Палестинской автономии в состав этой организации.