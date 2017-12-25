На трассе "Урал" вспыхнул 6-метровый факел

Сильный пожар произошел на федеральной трассе М-5 "Урал" в Подмосковье. Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС, на автозаправке загорелся насосный модуль, возник 6-метровый факел.

Сообщения о пожаре поступили с 65 километра магистрали в 11:44. Выяснилось, что пожар начался в пустой цистерне, огонь сначала охватил красочное покрытие емкости. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров. Около 13:07 пламя удалось локализовать, еще через 18 минут спасатели сбили открытый огонь. В 14:01 пожар полностью ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал.