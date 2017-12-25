Под Москвой полиция изъяла крупную партию поддельного алкоголя

В Москве полицейские задержали семерых мужчин, которых подозревают в незаконной продаже поддельного алкоголя.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, подозреваемые торговали подделками под видом известных брендов с июня по октябрь этого года. Хранили товар на арендованных складах в Московской области. Там оперативники изъяли более 30 тысяч бутылок подозрительного спиртного и свыше 20 тысяч поддельных специальных марок.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Предполагаемого организатора незаконной схемы поместили под домашний арест, с остальных фигурантов взяли подписку о невыезде.