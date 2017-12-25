В Москве два человека ранены в ДТП с двумя маршрутками

В Москве в столкновении двух маршруток пострадали два человека. ДТП произошло днем в понедельник, 25 декабря, на Щелковском шоссе.

"В 16:50 в районе д. 8 на Щелковском шоссе произошло столкновение двух транспортных средств. В результате, по предварительным данным, пострадали два человека", - цитирует агентство "Москва" сообщение пресс-службы столичного управления ГИБДД.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники инспекции.

Ранее в столице рейсовый автобус въехал в подземный пешеходный переход на остановке "Славянский бульвар". По последней информации, 5 человек погибло, 15 ранено. Водитель задержан.