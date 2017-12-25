Полиция Якутска проверит сведения о стрельбе в библиотеке

В Якутске полиция проводит проверку информации о том, что два посетителя Национальной библиотеки имени Пушкина якобы устроили потасовку со стрельбой, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД Якутии.

По данным местных СМИ, конфликт произошел в пятницу. После словесной перепалки молодой посетитель якобы выстрелил из пневматического пистолета в более старшего по возрасту. Обоих задержала вневедомственная охрана.

По словам представителя республиканского МВД, конфликт начался в очереди в раздевалку. Затем младший по возрасту дождался старшего в тамбуре и продолжил разбирательства.

"Сейчас идет проверка, выясняется, была ли стрельба. Интересно, что старший участник говорит, что стрельбы не было, а молодой, который якобы стрелял, что была", - сказал представитель правоохранительного ведомства.