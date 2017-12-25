Экс-губернатору Удмуртии продлили домашний арест

Бывшему губернатору Удмуртии Александру Соловьеву продлили домашний арест до 4 апреля 2018 года. Об этом "РГ" сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Также сегодня стало известно, что следственные действия по делу Соловьева уже завершаются.

- Согласно ходатайству СК, до апреля планируется получить заключение двух финансовых экспертиз и при необходимости провести иные следственные и процессуальные действия, - сообщил агентству "Интерфакс" следователь по делу Роман Мухачев.

Напомним, Соловьева арестовали 4 апреля 2017 года. Его обвиняют в получении взятки в 140 миллионов рублей при строительстве Камского моста. Экс-губернатор уже частично признал свою вину, сотрудничает со следствием, в том числе дает показания против других фигурантов дела. Благодаря этому в августе его отправили из СИЗО под домашний арест.