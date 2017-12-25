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25.12.2017 15:58
Проект: В регионах

Индекс промпроизводства в Ульяновской области показал рост

Текст: Анастасия Дмитриева (Ульяновск)
Глава региона Сергей Морозов провел рабочую встречу с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. Стороны обсудили предварительные итоги работы промышленных предприятий региона, рассмотрели вопросы станко- и автомобилестроения, выполнение работы в рамках исполнения гособоронзаказа.

По словам Сергея Морозова, по итогам 11 месяцев текущего года, индекс промышленного производства в Ульяновской области составил 105,8%.

Фото: Пресс-служба губернатора Ульяновской области
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- При этом по всем видам деятельности, которые оказывают влияние на этот показатель, демонстрируется рост по сравнению со значениями прошлого периода. И уже сейчас можно с полной уверенностью сказать, что к концу 2017 года индекс промышленного производства превысит прошлогодний показатель, - подчеркнул Сергей Морозов.

В ходе встречи Денис Мантуров высоко оценил ход выполнения условий специального инвестиционного контракта (СПИКа) Ульяновской области и ООО "Ульяновский станкостроительный завод" (японско-немецкая компания DMG MORI). Сергей Морозов подтвердил, что все параметры контракта выполняются в соответствии с требованиями и обсудил с министром дополнительные возможности поставки станков, производимых в рамках СПИК, на различные предприятия России. В ходе мероприятия стороны также обсудили ход работ по локализации производства комплектующих для ульяновских станков в России.

Так, летом в Петрозаводске было подписано соглашение о намерениях разместить в Карелии производство станины для станков с ЧПУ, производимых Ульяновским станкостроительным заводом

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