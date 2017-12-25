В Башкирии уничтожили боеприпас времен Гражданской войны

В селе Узян Белорецкого района Башкирии взрывотехники ОМОНа Росгвардии уничтожили артиллерийский снаряд времен Гражданской войны.

- Боеприпас обнаружил на своем приусадебном участке местный житель. Он сообщил о находке в правоохранительные органы. На место прибыли саперы. Они установили, что обнаруженный предмет является артиллерийским снарядом времен Гражданской войны со следами сильной коррозии на корпусе. Боеприпас вывезли в поле и уничтожили, - рассказала специалист пресс-службы Росгвардии по РБ Наталья Трутнева.