В Уфе в массовом ДТП пострадал четырехлетний ребенок

В Уфе на улице Рыльского произошло тройное ДТП, в котором пострадал четырехлетний ребенок.

- 32-летний уфимец за рулем Nissan Murano выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Opel Corsa. От удара Nissan занесло, и он врезался еще и в попутный автомобиль Hyundai Solaris. Виновник ДТП получил травмы. За медицинской помощью обратился и водитель Opel, а также его супруга, их четырехлетняя дочь госпитализирована в больницу, - рассказал главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.