Калининградец попытался вывезти в Польшу 27 кг янтаря

Калининградские таможенники задержали крупную партию янтаря в международном пункте пропуска "Мамоново 2 - Гжехотки". Ценный камень, спрятанный в тайнике под приборной панелью автомобиля, пытался вывезти за пределы нашей страны гражданин РФ.

Владелец авто заявил таможенному инспектору, что направляется в Польшу и не имеет при себе товаров, запрещенных к вывозу или подлежащих обязательному письменному декларированию. Однако в ходе досмотра специалисты обнаружили минералы желтого цвета, в том числе крупные, расфасованные в несколько десятков полиэтиленовых пакетов. Общий вес нелегальной партии составил 27 килограммов.

Товар и транспортное средство таможенники изъяли и направили на экспертизу. По ее результатам специалисты примут решение о привлечении контрабандиста к ответственности.

В Калининградской области сосредоточено до 90 процентов мировых запасов "солнечного камня", поэтому "янтарные челноки" - явление в регионе нередкое. На днях, к примеру, калининградская таможня задержала на границе янтарь стоимостью 4,8 миллиона рублей. В отношении двух членов банды, перевозивших камень, возбудили уголовное дело по статье "контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой".