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25.12.2017 10:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Петербургом охранник угнал машину поликлиники и попал в ДТП

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

Полицейские Петродворцового района Петербурга нашли мужчину, угнавшего от поликлиники в Ломоносове служебную машину и угодившего на ней в аварию. Им оказался охранник поликлиники.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Республики Коми
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Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, накануне утром полицейские получили заявку о ДТП в Ломоносове на Красноармейской улице с участием ВАЗ 21074. Выяснилось, что машина принадлежит одной из местных поликлиник. Незадолго до аварии ее угнал охранник медучреждения.

Водителя доставили в территориальный отдел полиции для разбирательств. Там он объяснил, что взял машину покататься, а после того, как попал ДТП, вернул на место стоянки у поликлиники.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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