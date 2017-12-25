Под Петербургом охранник угнал машину поликлиники и попал в ДТП

Полицейские Петродворцового района Петербурга нашли мужчину, угнавшего от поликлиники в Ломоносове служебную машину и угодившего на ней в аварию. Им оказался охранник поликлиники.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, накануне утром полицейские получили заявку о ДТП в Ломоносове на Красноармейской улице с участием ВАЗ 21074. Выяснилось, что машина принадлежит одной из местных поликлиник. Незадолго до аварии ее угнал охранник медучреждения.

Водителя доставили в территориальный отдел полиции для разбирательств. Там он объяснил, что взял машину покататься, а после того, как попал ДТП, вернул на место стоянки у поликлиники.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.