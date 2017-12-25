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25.12.2017, 15:30
Текст: Екатерина Призова

Минобороны закупит 35 самолетов производства уральского завода

Минобороны России объявило о планах до конца 2019 года приобрести 35 учебно-тренировочных самолетов, собранных на уральском заводе гражданской авиации.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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В уходящем году ведомство получило три самолета, в следующем будет куплено уже 17 единиц техники, и еще 15 - в 2019-м.

"Самолеты будут использоваться для подготовки курсантов военно-транспортной авиации", - сообщил ТАСС замминистра Юрий Борисов, подчеркнув, что такой самолет может стать и патрульным.

Diamond DA42Т - самолета российско-австрийской сборки. Их производство освоили в Екатеринбурге в 2013 году. В 2015 году завод выпустил первый в России легкий пассажирский вертолет Bell-407 американского производителя, а в 2016 нацелился на сборку универсального двухмоторного L-410.

Кстати, что касается прочей техники, то, по словам замминистра, есть контракт на поставку 18 самолетов L-410 для нужд спецназа. "Он нас интересует для использования в сложных метеоусловиях, для посадки на воду, на снег. Предусмотрели модификацию поплавковую и лыжную ", - отметил Юрий Борисов.

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