В Москве пройдет неформальный саммит СНГ

Президент России Владимир Путин 26 декабря примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе встречи предполагается подвести итоги российского председательства в СНГ в 2017 году и обменяться мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в различных областях.

Во встрече примут участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, президент Республики Армения Серж Саргсян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков, президент Республики Молдова Игорь Додон, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.