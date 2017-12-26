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26.12.2017 04:14
Рубрика: Крупные компании

Aston Martin отзовет около 5,5 тысячи автомобилей из-за дефектов

Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin отзовет в начале 2018 года в США около 5,5 тысяч машин из-за проблем с трансмиссией и электропроводкой. Об этом информирует ТАСС.

Фото: Юрий Зубко / РГ
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Решение коснется моделей DB9, DBS, Rapide, Virage, а также флагманских спорткаров Vanquish, выпущенных в 2009-2016 годах.

В отзываемых машинах наблюдается дефект, из-за которого может не сработать режим парковки. Несанкционированное движение авто грозит аварией. Также в моделях DB9 и DBS обнаружена неполадка с кабелями для подключения аккумулятора, что может вызвать их возгорание.

В Aston Martin пообещали бесплатно устранить все дефекты. Отзыв и починка машин начнется с первого февраля.