Девушки-телеведущие будут помогать главным тренерам в Матче звезд КХЛ

У тренеров команд-участниц Матча звезд Континентальной хоккейной лиги будут необычные ассистенты. Как сообщает пресс-служба КХЛ, помогать специалистам будут девушки, известные телеведущие.

Так, вместе с Олегом Знарком, который возглавит команду дивизиона Боброва, будет работать Наталья Кларк. С главным тренером сборной дивизиона Тарасова Игорем Никитиным руководить действиями команды станет Соня Гудим. Андрей Назаров, чьими подопечными станут игроки из дивизиона Харламова, будет сотрудничать с Марией Басс. А наставнику команды дивизиона Чернышева Андрею Скабелке предстоит работать бок о бок с Дарьей Мироновой.

"Мы уверены, что девушки-телеведущие в роли помощников тренеров запомнятся болельщикам надолго, ведь такого еще не было в истории КХЛ, - уверен вице-президент лиги по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов. - Всем будет интересно наблюдать за работой необычных тренерских дуэтов. Это станет возможным благодаря прямым включениям со скамейки - болельщики получат уникальную возможность увидеть "кухню" Матча звезд. Нашим телеведущим придется на короткое время совместить две профессии. Но я думаю, никто не сомневается в том, что они справятся с этой задачей, быстро освоятся в новой роли и приготовят нам немало сюрпризов в прямом эфире".

Неделя звезд КХЛ-2018 пройдет с 10 по 14 января в КХЛ. Мастер-шоу и игры сборных дивизионов лиги состоятся 13-14 января.