Глава МИД ФРГ: Турция и Украина в ближайшие годы не станут членами ЕС

Украина и Турция в ближайшем будущем не смогут войти в состав Европейского союза. Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

"Я не могу представить в ближайшие годы ни Турцию, ни Украину в качестве члена ЕС", - приводит ТАСС слова главы МИД ФРГ.

Вместе с тем Габриэль поддерживает поиск "альтернативных форм более тесного сотрудничества" с этими государствами. Примером таких отношений, по словам дипломата, может стать сделка, подобная той, которую Евросоюз пытается добиться с Великобританией.

"Если мы сможем прийти к разумному соглашению, которое будет регулировать отношения с Европой после Brexit, это могло бы стать моделью для других стран: для Украины или для Турции", - пояснил глава немецкого внешнеполитического ведомства.