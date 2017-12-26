Япония сообщила о планах создать собственный авианосец

Правительство Японии намерено создать первый в стране авианосец. Для этого модернизируют вертолетоносец "Идзумо".

В частности, будут проведены работы по укреплению палубы с применением жаропрочных материалов, способных выдержать нагрузки от двигателей самолетов. Также установят специальный трамплин, с помощью которого будет осуществляться взлет истребителей.

Ввод в эксплуатацию нового корабля намечен на 2020 год, сообщает ТАСС. Власти Японии собираются задействовать авианосец для защиты отдаленных территорий, а также во время совместных учений с США. Кроме того, американские истребители смогут использовать его для дозаправки.