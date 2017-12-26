Косовскому премьеру подарили 300 галстуков после его жалоб на зарплату

Премьер Косово Рамуш Харадинай оказался в центре скандала. Активисты повесили на ограду здания правительства непризнанного государства около 300 галстуков после того, как чиновник пожаловался на низкую зарплату и нехватку одежды.

"Я должен соответствовать уровню моих обязанностей. Мне необходим галстук, я не могу выходить как попало, мне также нужна рубашка", - цитирует Харадиная ТАСС. В связи с такой ситуацией премьер распорядился удвоить свое жалование. Оно достигло 3500 долларов при средней зарплате в стране в 420 долларов.

"Рамуш Харадинай - премьер-министр бедных людей, которые зарабатывают 200 евро в месяц. Он не должен забывать, что представляет тех, для кого главная проблема не галстуки, а бедность", - подчеркнули, в свою очередь, активисты.