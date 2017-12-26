При сходе лавин в горах Швейцарии погибли несколько человек

За три дня жертвами схода лавин в швейцарских Альпах стали сразу несколько человек. Об этом сообщает агентство "Интерфакс", ссылаясь на данные местной полиции.

На востоке Швейцарии погиб 31-летний альпинист из Франции. Он попал под лавину во время одиночного восхождения на гору Глатванг, высота которой составляет 2376 метров. Тело погибшего нашли под трехметровой толщей снега после нескольких часов поисков.

В понедельник на юге страны лавина настигла 39-летнего местного жителя. Прибывшие спасатели уже ничем не смогли помочь. Еще одной жертвой снега стала 29-летняя гражданка Швейцарии. Она погибла в минувшую субботу.