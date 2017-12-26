Закон Приморского края от 26 декабря 2017 года № 219-КЗ "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

Принят Законодательным Собранием Приморского края 19 декабря 2017 года

СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края (далее - фонд) на 2018 год:

1) общий объем доходов бюджета фонда - в сумме 28733952,20 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, - в сумме 28566152,20 тыс. рублей, прочие межбюджетные трансферты, передаваемые территориальными фондами обязательного медицинского страхования (далее - территориальные фонды) в рамках межтерриториальных расчетов, - в сумме 162000,00 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета фонда - в сумме 28733952,20 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета фонда на плановый период 2019 и 2020 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда на 2019 год - в сумме 29787732,70 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, - в сумме 29613932,70 тыс. рублей, прочие межбюджетные трансферты, передаваемые территориальными фондами в рамках межтерриториальных расчетов, - в сумме 168000,00 тыс. рублей;

на 2020 год - в сумме 30978364,00 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, - в сумме 30798564,00 тыс. рублей, прочие межбюджетные трансферты, передаваемые территориальными фондами в рамках межтерриториальных расчетов, - в сумме 174000,00 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета фонда на 2019 год в сумме - 29787732,70 тыс. рублей, на 2020 год - в сумме 30978364,00 тыс. рублей.

СТАТЬЯ 2. ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ФОНДА И ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ФОНДА

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

3. Утвердить норматив распределения в бюджет фонда невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в размере 100 процентов.

СТАТЬЯ 3. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ФОНДА НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Утвердить доходы бюджета фонда:

1) на 2018 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 4. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ БЮДЖЕТА ФОНДА НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Утвердить распределение бюджетных ассигнований из бюджета фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2018 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 5. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТА ФОНДА НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Утвердить в целях соблюдения принципа адресности и целевого характера бюджетных средств распределение бюджетных ассигнований бюджета фонда, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в виде межбюджетных трансфертов:

1) на 2018 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 6. НОРМАТИВ РАСХОДОВ НА ВЕДЕНИЕ ДЕЛА ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Приморского края, в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

СТАТЬЯ 7. НОРМИРОВАННЫЙ СТРАХОВОЙ ЗАПАС ФОНДА

1. Установить, что нормированный страховой запас фонда на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (без учета средств для осуществления расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, и средств для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования) не должен превышать 2380929,00 тыс. рублей ежегодно. Указанные средства формируются для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования.

2. Нормированный страховой запас фонда на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов формируется и расходуется в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, определяемом Федеральным фондом обязательного медицинского страхования.

3. Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами территории Приморского края лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию в Приморском крае, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Приморского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

4. Средства нормированного страхового запаса фонда, предусмотренные пунктом 3 части 3 настоящей статьи, направляются фондом в медицинские организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 8. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ФОНДА

1.Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2018 года межбюджетные трансферты, полученные из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, подлежат возврату в доход бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

2. Установить, что остаток неиспользованных средств (за исключением межбюджетных трансфертов, указанных в части 1 настоящей статьи), образовавшийся в бюджете фонда по состоянию на 1 января 2018 года, направляется в 2018 году на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования, в том числе на завершение расчетов за 2017 год, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета фонда.

3. Установить, что остатки средств бюджета фонда по состоянию на 1 января 2018 года в части средств, указанных в пункте 3 части 3 статьи 7 настоящего Закона, направляются фондом в 2018 году на те же цели с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета фонда и учитываются в составе нормированного страхового запаса фонда.

4. Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета фонда на 2018 год без внесения изменений в настоящий Закон, связанные с особенностями исполнения бюджета фонда:

1) поступление межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в бюджет фонда сверх объема, утвержденного статьей 1 настоящего Закона, направляемых на увеличение расходов бюджета фонда соответственно целям предоставления межбюджетных трансфертов, а также сокращение (возврат при отсутствии потребности) указанных средств;

2) поступление средств от применения санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, направляемых на финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пункте 3 части 3 статьи 7 настоящего Закона;

3) осуществление расходов сверх установленных настоящим Законом за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным на территории Приморского края, в части возмещения другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной указанным лицам за пределами Приморского края;

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, в пределах одной целевой статьи между группами видов расходов классификации расходов бюджета фонда;

5) внесение изменений в бюджетную классификацию Российской Федерации;

6) поступление доходов на счет фонда по учету средств обязательного медицинского страхования сверх объема, утвержденного статьей 1 настоящего Закона (за исключением средств, указанных в пунктах 1, 2 настоящей части), направляемых на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных фонду в текущем финансовом году.

СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора края А.В.Тарасенко

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