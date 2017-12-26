Дептранс поблагодарил отказавшихся от поездок столичных водителей

Столичный департамент транспорта поблагодарил водителей, отказавшихся во вторник, 26 декабря, от поездок на личной машине. Такое сообщение появилось в официальном Twitter ведомства.

"Благодарим водителей, которые воздержались сегодня от поездок на личных машинах, Это позволило перевезти на Новогодние елки более 9,5 тыс. детей и школьников!" - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник в Москве прошла Общероссийская новогодняя елка, на которую приехали тысячи детей. По всем дорогам проходили колонны автобусов. Несмотря на то, что весь день шел снег и транспорта из-за предпраздничного шоппинга в столице больше, чем обычно, город не встал окончательно. Пробки утром, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", держались на уровне 7 баллов, днем 7-8 баллов, вечером - около 9-ти. Ближе к ночи дороги в городе оказались свободны - загрузка составляет всего 2 балла.