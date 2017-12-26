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26.12.2017 17:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Детям и пенсионерам в Москве увеличат социальные пособия

Текст: Александр Гвардис

С 1 января 2018 года в Москве ежемесячное пособие нуждающимся матерям-одиночкам с детьми до 3 лет составит 15 тысяч рублей. Об этом в своем блоге написал мэр города Сергей Собянин.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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По его словам, вырастут также пособия малообеспеченным семьям, многодетным родителям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Увеличатся выплаты и старшему поколению. Минимальный размер пенсии с московской доплатой повысится на три тысячи рублей - с 14,5 тысяч до 17,5 тысяч рублей в месяц. Выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и репрессированным повысят в два раза. Пособия ветеранам войны, участникам обороны Москвы и юбилярам вырастут тоже в два раза.

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Много жалоб, рассказал Собянин, было и на дефицит санаторно-курортных путевок.

"На ближайшем после Нового года заседании правительства Москвы примем решение о закупке дополнительных 80 тысяч путевок, - добавил мэр. - Число получателей санаторно-курортного лечения будет увеличено со 120 тысяч до 200 тысяч человек". 

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