Детям и пенсионерам в Москве увеличат социальные пособия

С 1 января 2018 года в Москве ежемесячное пособие нуждающимся матерям-одиночкам с детьми до 3 лет составит 15 тысяч рублей. Об этом в своем блоге написал мэр города Сергей Собянин.

По его словам, вырастут также пособия малообеспеченным семьям, многодетным родителям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Увеличатся выплаты и старшему поколению. Минимальный размер пенсии с московской доплатой повысится на три тысячи рублей - с 14,5 тысяч до 17,5 тысяч рублей в месяц. Выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и репрессированным повысят в два раза. Пособия ветеранам войны, участникам обороны Москвы и юбилярам вырастут тоже в два раза.

Много жалоб, рассказал Собянин, было и на дефицит санаторно-курортных путевок.

"На ближайшем после Нового года заседании правительства Москвы примем решение о закупке дополнительных 80 тысяч путевок, - добавил мэр. - Число получателей санаторно-курортного лечения будет увеличено со 120 тысяч до 200 тысяч человек".