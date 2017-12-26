Мужчина в женской одежде пытался оформить кредит на умершую мать

На юге Москвы мужчина попытался оформить кредитную карту на свою умершую мать. Для этого гражданин примерил дамскую одежду, но все же был разоблачен.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы, о клиенте-трансвестите заявили сотрудники одной из кредитных организаций в районе Зябликово. Мужчина в женском платье явился в офис и показал паспорт 65-летней матери. По этому документу он пытался оформить кредитную карту с лимитом 75 тысяч рублей. Клерки сразу заподозрили неладное и вызвали полицию. "Артист", увидев суету, убежал.

Тем не менее, автопатруль местного ОМВД задержал беглеца, им оказался 39-летний москвич. За покушение на мошенничество против мужчины возбудили уголовное дело, с него взяли подписку о невыезде.