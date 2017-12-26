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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дед Мороз, Корбобо и другие

Главный праздник года ждут горожане 194 национальностей
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск №7460 (294)
Новый год в Москве будут встречать представители 194 национальностей: во многом традиции торжества схожи с европейскими, но есть и яркие особенности. Жители миллионного мегаполиса совсем скоро будут вместе звать щедрого волшебника Бобои Барфи, фотографироваться с красавицей Фариштамох и будить Доброго духа шаманскими танцами .
Фото: Depositphotos.com
Стало известно, что просят россияне у Деда Мороза

Наверное, самым ярким выдастся в российской столице африканский Новый год. В одном из музыкальных клубов у метро "Тульская" его встретят 30 декабря. А детский праздник уже прошел в Российской государственной детской библиотеке. Любопытно, что его в Москве наиболее красочно проводит вовсе не диаспора, а специальные организаторы, пропагандирующие этническую музыку в столице. Как рассказала "РГ" куратор этого мероприятия Ольга Макарова, африканцы на этом празднике выступят в концерте, споют и сыграют на народных инструментах. Гости праздника - москвичи, взрослые и дети, независимо от национальности. Людей постарше очень интересует этническая музыка Конго, Марокко и других африканских государств. Ну а ребятне, естественно, подавай сказки. Специально для юного зрителя организаторы адаптировали малийское народное сказание. Главный герой - Дух Нового года. Если наш волшебник как-то сам собой приходит 31 декабря, то его африканский коллега мирно спит, и его нужно будить. Кто этим будет заниматься? Естественно, гриоты - представители особой африканской касты, специализация которых - музыка и сказки.

Не меньше людей собрал татарский Новый год в национальном культурном центре. Новогодний вечер провели Лиса и Звездочет: с помощью тюркских заклинаний они изгоняли из-под нарядной елки драконов, водяных ведьм и прочую нечисть. Поскольку на праздник пришли горожане самых разных национальностей, звать пришлось сразу трех волшебников. Точнее, одного, но разными именами: Дед Мороз, Корбобо (по-узбекски), иАяз Ата (по-киргизски). "А у наших соотечественников очень популярен европейский Новый год, - поделилась с "РГ" глава Таджикского культурного центра Москвы Хуршеда Хамракулова. - Главного волшебника зовут Бобои Барфи - это в переводе "Снежный дедушка"". А его внучку зовут Барфак ("снежинка" в переводе).

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