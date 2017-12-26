В одном из районов Сахалина введен режим ЧС из-за циклона

В связи с неблагоприятными погодными условиями во вторник с восьми часов утра по местному времени в Углегорском районе Сахалинской области объявлен режим ЧС, сообщается на сайте администрации Углегорского городского округа.

"Закрыты все дороги между населенными пунктами в районе, а также в направлении города Южно-Сахалинска. Закрыты все образовательные учреждения. Во избежание несчастных случаев убедительная просьба к жителям не покидать жилые помещения, а также воздержаться от выездов на личном транспорте", - отмечено в сообщении.

Навалившийся с ночи ураган продолжается. Ветер срывает с домов крыши, валит деревья и опоры ЛЭП. Шесть населенных пунктов района остались без света. В Углегорске на площади повалило главную новогоднюю елку города.

По информации МЧС, циклон покинет пределы Сахалина только 27 декабря.