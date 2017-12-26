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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вулкан Шивелуч выбросил пепел на семь километров

Текст: Ольга Журман

На высоту семь километров над уровнем моря выбросил столб пепла вулкан Шивелуч на Камчатке. Выброс зарегистрирован специалистами Камчатского филиала Геофизической службы РАН, сообщает "Интерфакс".

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на семь километров

Извержение произошло сегодня днем, пеплопадов в населенных пунктах края не наблюдается.

Справка "РГ"

Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.

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