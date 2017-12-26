Новую школу под Ульяновском построят за федеральный счет

Новости

В Британии пропали тысячи файлов из Национального архива 18:04
В МЧС Крыма опровергли слухи о падении метеорита 18:01
Трое экс-полицейских получили сроки по делу Шакро Молодого 17:56
Российские ученые нашли способ бережного изучения нанотрубок 17:52
Роскомнадзор потребовал объяснить блокировку Кадырова в Facebook и Instagram 17:49
Захарченко помиловал украинских военных перед обменом пленными 17:38
Детям и пенсионерам в Москве увеличат социальные пособия 17:36
Путин поручил увеличить субсидии на поиск талантов в сфере культуры 17:20
СК РФ запустил собственное интернет-телевидение 17:14
Израильским солдатам выдали боевые смартфоны 17:05
Путин присвоил Захаровой новый ранг 17:04
В Петербурге обнаружили синий снег 17:02
Сын Владимира Шаинского подтвердил кончину композитора 17:01
Жителей Симферополя напугал громкий хлопок 16:50
Девушки-телеведущие будут помогать главным тренерам в Матче звезд КХЛ 16:48
СК возбудит дело о смерти уральца, к которому не приехала "скорая" 16:45
Кейн побил рекорд Месси по количеству мячей за год 16:44
В Европе выполнили все финобязательства по "Северному потоку-2" 16:37
В Петербурге скончался создатель подводных ракетоносцев "Антей" 16:32
Федор Конюхов стал кавалером ордена Почета 16:32
Экс-мэр Красноперекопска осужден за взятку 16:25
На Ямале число погибших при пожаре в жилом доме увеличилось до семи 16:22
Скончался композитор Владимир Шаинский 16:15
В Карелии двух железнодорожников убило током при ремонте ЛЭП 16:06
В Махачкале объявили в розыск мужчину, выгуливавшего львицу 16:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Тест "СОЮЗа": Знаете ли вы сказочных героев России и Беларуси
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
Главные законы, которые заработают в России с 1 января 2018 года
В "РГ" пройдет пресс-конференция Романа Вильфанда "Погода на Новый год"
В "РГ" пройдет пресс-конференция Романа Вильфанда "Погода на Новый год"
26.12.2017 16:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Новую школу под Ульяновском построят за федеральный счет

Текст: Анастасия Дмитриева (Ульяновск)
В 2018 году в поселке Тереньга Ульяновской области начнется строительство новой школы с современным стадионом. Средства на строительство регион получит из федерального бюджета.

25 декабря губернатор Ульяновской области Сергей Морозов ознакомился с проектом будущего учреждения в ходе рабочей поездки в Тереньгульский район.

Фото: Виталий Ахмеров/РГ
Ульяновских детей обучат в "Лаборатории безопасности"

- Рядом с существующей школой в Тереньге будет возведено трехэтажное здание для начального звена, рассчитанное на 300 мест. Его строительство начнется осенью следующего года, а завершится к 2020 году. Рядом появится современный стадион. Благодаря поддержке федеральных властей Ульяновская область получила на эти цели более 300 миллионов рублей. Параллельно со строительством новой школы мы начнем приводить в порядок и существующее здание. Сегодня школу посещают более 500 детей. Нам необходимо сделать так, чтобы жители района не чувствовали неудобств и оставались жить на своей малой родине, - заявил Сергей Морозов.

- В здании будет свой пищеблок, а также спортивный и актовый залы. Это позволит снять нагрузку с основной школы. Здания будут соединены переходом, а фасады оформлены в едином стиле. Поэтому будем проводить ремонт действующего здания школы уже со следующего года. Начнем с ремонта кровли и замены окон. В бюджете необходимые средства предусмотрены. За три года учреждение будет капитально отремонтировано, - добавила министр образования и науки Ульяновской области Наталья Семенова.

Главное сегодня

МИД: РФ разочарована решением США послать снайперские винтовки Киеву
Семьи погибших в ДТП с автобусом в Москве получат компенсацию
Захарченко помиловал украинских военных перед обменом пленными
В Кремле назвали условия посредничества между США и КНДР
Россия начала формировать постоянную группировку в Сирии