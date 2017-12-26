Новую школу под Ульяновском построят за федеральный счет

В 2018 году в поселке Тереньга Ульяновской области начнется строительство новой школы с современным стадионом. Средства на строительство регион получит из федерального бюджета.

25 декабря губернатор Ульяновской области Сергей Морозов ознакомился с проектом будущего учреждения в ходе рабочей поездки в Тереньгульский район.

- Рядом с существующей школой в Тереньге будет возведено трехэтажное здание для начального звена, рассчитанное на 300 мест. Его строительство начнется осенью следующего года, а завершится к 2020 году. Рядом появится современный стадион. Благодаря поддержке федеральных властей Ульяновская область получила на эти цели более 300 миллионов рублей. Параллельно со строительством новой школы мы начнем приводить в порядок и существующее здание. Сегодня школу посещают более 500 детей. Нам необходимо сделать так, чтобы жители района не чувствовали неудобств и оставались жить на своей малой родине, - заявил Сергей Морозов.

- В здании будет свой пищеблок, а также спортивный и актовый залы. Это позволит снять нагрузку с основной школы. Здания будут соединены переходом, а фасады оформлены в едином стиле. Поэтому будем проводить ремонт действующего здания школы уже со следующего года. Начнем с ремонта кровли и замены окон. В бюджете необходимые средства предусмотрены. За три года учреждение будет капитально отремонтировано, - добавила министр образования и науки Ульяновской области Наталья Семенова.