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26.12.2017 17:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ульяновские фермеры выручили на ярмарках более 200 млн рублей

Текст: Анастасия Дмитриева (Ульяновск)
23 декабря в Ульяновске прошла заключительная в этом году областная сельскохозяйственная ярмарка. Всего за этот год их было проведено 25.
Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
В Ульяновской области более 90 магазинов будут принимать продкарты

По словам председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина, главная задача проекта "Губернаторская ярмарка" - это продвижение продукции ульяновских товаропроизводителей и обеспечение населения области экологически чистыми продуктами высокого качества по доступным ценам.

- Всего в 2017 году было проведено 25 областных сельскохозяйственных ярмарок, которые посетили порядка 356 тысяч человек, реализовано товара на общую сумму 205,5 миллиона рублей, - подытожил Смекалин.

Напомним, расширенные губернаторские ярмарки были инициированы главой региона Сергеем Морозовым для стабилизации ценовой ситуации на потребительском рынке и поддержки местных сельхозтоваропроизводителей.

С нынешнего года в Ульяновске постоянно действует выставка-ярмарка "Симбирская деревенька".  Горожане могут приобрести свежую продукцию от сельскохозяйственных и потребительских кооперативов по доступным ценам.

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