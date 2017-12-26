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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ульяновский губернатор поздравил суворовцев с Новым годом

Текст: Анастасия Дмитриева (Ульяновск)
26 декабря глава Ульяновской области Сергей Морозов посетил Ульяновское гвардейское суворовское военное училище и поздравил его воспитанников с наступающим Новым годом.
Фото: Пресс-служба губернатора Ульяновской области Сергей Морозов вручил ребятам символические подарки. Фото: Пресс-служба губернатора Ульяновской области
Сергей Морозов вручил ребятам символические подарки. Фото: Пресс-служба губернатора Ульяновской области

На время ремонта основной площадки училища в центре Ульяновска суворовцы живут и обучаются в резервных корпусах.

Фото: Александр Поготов/РИА Новости
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Губернатор рассказал ребятам, что вместе с руководством училища ознакомился с ходом ремонтно-строительных работ основной площадки и, пожелав суворовцам как можно скорее вернуться в основное место дислокации, обратился к ним с новогодним напутствием.

-  Важно помнить, что вы - наследники славных традиций Симбирской военной гимназии, позже преобразованной в Симбирский кадетский полк. Ваше предназначение - всегда стоять на страже своей Родины. Руководство страны взращивает в вас военную элиту, для которой главное - честь, долг и беззаветная преданность Отечеству. Именно этим базовым ценностям успешно учат в Суворовском училище уже не одно поколение ребят. Я желаю вам здоровья, счастья, не останавливаться на достигнутом, впитывать новые знания, расширять свои горизонты и возможности. С наступающим Новым годом, - сказал Сергей Морозов.

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