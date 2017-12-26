Ульяновским льготникам возместят затраты на инсулин

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести анализ по необеспеченным в течение года рецептам и возместить жителям региона средства, затраченные на покупку инсулина. Кроме того, глава региона потребовал принять меры для бесперебойного обеспечения ульяновцев лекарствами в 2018 году.

- К сожалению, в этом году в регионе были зарегистрированы перебои с лекарственным обеспечением, в том числе с инсулинами. Мы дополнительно выделили средства из областной казны, что позволило закупить препараты, которых хватит до конца года. Медикаментами обеспечены как дети, так и взрослые. Нет опасений и по 2018 году. В январе мы будем перераспределять бюджет. Это порядка 500 миллионов рублей, часть из которых обязательно будет направлена на лекарственное обеспечение. Никто из льготников не должен остаться без медикаментов - это наша принципиальная позиция, - подчеркнул Морозов.

По информации специалистов регионального министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия, всего на льготное лекарственное обеспечение в 2017 году было выделено 1,352 милиларда рублей.

Если говорить конкретно об инсулине, то в регионе проживает свыше 43 тысяч человека с сахарным диабетом, 10472 из них нуждаются в этих препаратах.

- В декабре прошлого года были закуплены инсулины на сумму 115 миллионов рублей, что обеспечило потребность региона на семь месяцев 2017 года. Во втором полугодии этого года были сделаны дополнительные поставки препаратов на сумму 90,9 миллиона рублей. Сейчас инсулины для обеспечения федеральных и региональных льготников имеются в пунктах отпуска, также есть запас на начало следующего года. Проводятся аукционы по закупке лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов специализированного питания на 2018 год. Поставки начнутся в конце декабря, - сообщил министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашид Абдуллов.