V Международный авиатранспортный форум пройдет в Ульяновске в августе

С 16 по 18 августа следующего года Ульяновск в пятый раз станет местом проведения Международного авиатранспортного форума. Он пройдет на территории Портовой особой экономической зоны "Ульяновск".

По мнению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова МАТФ, впервые проведенный в 2011 году, стал одним из важнейших событий для российской авиационной промышленности.

- В прошлом году нами было принято решение центральной темой МАТФ выбрать развитие кадрового потенциала российской авиационной отрасли. Поэтому в регионе прошли такие мероприятия, как IV кадровая конференция "Профессионалы авиации", Второй открытый корпоративный чемпионат ПАО "Объединенная авиационная корпорация" по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills и III Всероссийский конкурс "ТОП 100 лучших инженеров России". В 2018 году мы планируем больше внимания уделить вопросу изготовления и эксплуатации беспилотников, - рассказал Морозов.

Традиционно в программе мероприятия заявлены профессиональные дискуссии по актуальным отраслевым темам.

- В фокусе события - три важнейшие составляющие любого глобального проекта: люди, технологии и инфраструктура. На выставке "Инновации в авиации" будут представлены новейшие разработки в области беспилотных авиационных систем и композиционных материалов, презентованы модели сотрудничества по подготовке инженерно-управленческих кадров, продемонстрированы перспективные производственные проекты и возможности кооперации, а также практики по формированию необходимых условий для их реализации, - прокомментировал директор "ОЭЗ-Сервис", куратор форума Денис Барышников.

В рамках деловой программы МАТФ также планируется провести форум авиации общего назначения "Небо без границ", посвященный развитию в России беспилотных авиационных систем. В его рамках будет презентована уникальная отраслевая система оценки и развития профессиональных квалификаций для авиастроения. Впервые в программу МАТФ войдет Форум авиационных регионов, где представители субъектов РФ обсудят необходимые требования и возможности развития инфраструктуры для решения крупных производственных задач.