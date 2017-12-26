В ДТП с автобусом в Саратове пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате ДТП с маршрутным автобусом в Саратове. Об этом РИА Новости сообщили в городском отделе ГИБДД.
Авария произошла во вторник около семи часов утра по московскому времени на проспекте Энтузиастов. Автобус, следовавший по маршруту 2Д, врезался в столб.
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали четыре человека, они госпитализированы. Детей среди пострадавших нет.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и оперативных служб. Обстоятельства ДТП устанавливаются.